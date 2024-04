Legance e Deloitte Legal nell’acquisizione del 51% di Filippo de Laurentiis da parte di Quadrivio & Pambianco

Gianluca Trudda, Nicola Napoli, Emanuela Sabbatino, Sandro Lamparelli

Made in Italy Fund II, fondo di private equity promosso e gestito da Quadrivio&Pambianco ha rilevato la maggioranza di Ferrante Brands s.r.l., società a cui fa capo il brand di maglieria Filippo De Laurentiis.

L’operazione è stata completata in partnership con parte della famiglia venditrice, che reinvestirà nel progetto con una quota del 49%.

Quadrivio & Pambianco è stata assistita da Legance con un team guidato dal senior partner Gian Paolo Tagariello e dalla partner Claudia Gregori, coadiuvati dal managing associate Gianluca Trudda e composto, per i profili corporate e M&A dal senior associate Giovanni Marcarelli e dall’associate Giulia Galeota, per gli aspetti fiscali dell’operazione dal managing associate Nicola Napoli e dall’associate Mirea Cacciatore, per gli aspetti giuslavoristici dal counsel Emiliano Torresan e dall’associate Cristina Roagna e per i profili IP dalla partner Monica Riva, dal senior associate Carlo Polizzi e dall’associate Giuseppe Marzano.

Deloitte Legal con un team coordinato dagli Of Counsel Emanuela Sabbatino e Sandro Lamparelli e composto dal managing associate Alessandro Ronchini e dall’associate Tullia Domizia Di Segni per tutti gli aspetti corporate M&A, e dall’Of Counsel Andrea Bonanni Caione per i profili labour, coadiuvati dall’avvocato Marco Grilli e dal Dott. Commercialista Carmine Di Federico per la parte fiscale, ha assistito i venditori nella cessione e nel re-investimento nonché nell’accordo di management di Filippo Ferrante, il quale rimarrà nella società come Amministratore Delegato per seguire il progetto di sviluppo.

Finerre Advisor con Ermanno Restano ha agito in qualità di advisor buy side.