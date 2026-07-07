Alfredo Fabbricatore, Mariarosaria Dragone

Legance ed Eversheds Sutherland hanno assistito, rispettivamente, UniCredit S.p.A. e NextEnergy Capital, in qualità di Sponsor, nell’operazione di finanziamento project finance a favore del Borrower NXP V Italy HoldCo S.r.l. per la costruzione ed esercizio di un impianto agrivoltaico da 73,5 MW ubicato nel Comune di Giugliano in Campania, di importo complessivo pari a circa Euro 93.000.000. L’impianto agrivoltaico, incentivato ai sensi del D.M. n. 436/2023 beneficerà di una tariffa incentivante in regime di contratto per differenza e di un contributo in conto capitale a valere sulle risorse finanziarie del PNRR fino al 40% dei costi di investimento eleggibili per la realizzazione del progetto.

Legance ha prestato assistenza a UniCredit per tutti i profili legali connessi all’operazione, dalla due diligence sul progetto alla predisposizione e negoziazione di tutta documentazione finanziaria, con un team coordinato dalla Senior Partner Monica Colombera, guidato dal Senior Counsel Alfredo Fabbricatore e composto dalla Senior Associate Mariarosaria Dragone e dall’Associate Sofia Salmasi. I profili di due diligence sono stati seguiti dall’Associate Elena Maria Guazzone, mentre gli aspetti regolamentari e amministrativi sono stati curati dalla Partner Cristina Martorana, dal Managing Associate Lorenzo Tringali e dall’Associate Giada Maria De Stephanis. Gli aspetti fiscali sono stati curati dal Senior Counsel Riccardo Petrelli e dall’Associate Francesco Antico.

Eversheds Sutherland ha assistito il Borrower e NextEnergy Capital, in qualità di Sponsor, in tutti gli aspetti legali dell’operazione, con particolare riferimento alla negoziazione della documentazione finanziaria, inclusa l’attività di due diligence con rilascio di reliance a favore di UniCredit. Nell’ambito della medesima operazione, lo studio ha inoltre affiancato lo Sponsor nella predisposizione e negoziazione dei principali contratti di progetto, tra cui il contratto EPC e gli accordi per la coltivazione delle aree, curandone la negoziazione con le rispettive controparti. Eversheds Sutherland ha agito con un team multidisciplinare guidato dalla Partner Daniela Viaggio e composto dal Senior Associate Ignazio d’Andria e dall’Associate Isabella Raso. I profili di diritto amministrativo e regolamentare sono stati seguiti dal Partner Giuseppe La Rosa, con il supporto della Senior Associate Marta Pozzoli e dell’Associate Gloria Carafa.

NextEnergy Capital ha agito in qualità di Sponsor dell’operazione, mettendo a disposizione le competenze del proprio team di investimento.