Simone Ambrogi, Alessandra Fanelli, Benedetta Marino, Lee Tessa

Legance e Linklaters hanno assistito, rispettivamente, le parti finanziarie UniCredit e ING Bank - filiale Milano, e Capwatt, nell’operazione di project financing per un importo complessivo di 56 milioni di euro per la realizzazione di un portafoglio di impianti di produzione di biometano situati in Italia.

UniCredit e ING Bank - filiale di Milano hanno agito nell’operazione quali global coordinator, mandated lead arranger, bookrunner e green loan coordinator, con Unicredit che agisce anche come banca agente e banca depositaria.

Legance ha assistito UniCredit e ING Bank - filiale di Milano, curando la redazione e negoziazione di tutta la documentazione finanziaria e i profili di due diligence con un team guidato dal partner Simone Ambrogi e composto dalla senior associate Alessandra Fanelli e dall’associate Lavinia Melandri Schiralli; per tutti gli aspetti di diritto amministrativo e regolatorio, dalla partner Cristina Martorana, dal senior counsel Lucio Di Cicco, dai managing associate Flavia Frascati, Alberto Tedeschi e Lorenzo Tringali e dall’associate Nicola Azzariti. I profili fiscali dell’operazione sono stati curati dal senior counsel Riccardo Petrelli, dal counsel Luigi Quaratino e dall’associate Stefano Pesiri.

Linklaters ha assistito Capwatt nella revisione e negoziazione della documentazione finanziaria e dei contratti di progetto, con un team multidisciplinare guidato dalla partner Tessa Lee e composto, per gli aspetti relativi alla documentazione finanziaria, dalla counsel Benedetta Marino, dalle associate Chiara Buscicchio e Diletta Ruggeri e dalla junior associate Giulia Fasano; per gli aspetti relativi ai contratti di progetto, dalla managing associate Lucia Ciocarlan e dall’associate Mariglen Ismaili; per gli aspetti di diritto amministrativo e regolatorio, dal managing associate Alessandro Gemmo e dal junior associate Stefano Guido; e per gli aspetti fiscali, dal counsel Fabio Balza, dalla managing associate Eugenia Severino e dall’associate Giovanni Moretta. Il team è stato inoltre supportato dal team dell’ufficio di Lisbona di Linklaters per profili di diritto portoghese inerenti alla documentazione finanziaria.

Nell’operazione è stato coinvolto il team legale interno di Capwatt, con Helder Castela Pereira (Global Strategy &

Legal Director) e Giorgio Galli (Legal & Regulation Manager Italy).

Lo Studio Busani & Partners ha curato tutti gli aspetti notarili dell’operazione. Dettagli del progetto

Il finanziamento è destinato a finanziare la realizzazione da parte di Capwatt, gruppo multinazionale attivo nel settore delle soluzioni energetiche sostenibili, controllato da Prismore Capital, dei suoi primi tre impianti di produzione di biometano situati in Italia, nel centro e nel sud del Paese, con una capacità produttiva complessiva di 151 GWh all’anno di biometano. Il finanziamento prevede la possibilità di ampliare il portafoglio di impianti, mediante l’inserimento di progetti aggiuntivi da finanziarsi tramite linee “accordion”.