Legance e Noerr con Cisalfa Sport S.p.A. Nell'acquisizione di sport Voswinkel









Legance con un team guidato dai partner Giandomenico Ciaramella e Sven von Mensenkampff e composto dall’associate Ilaria Stassano, e lo studio tedesco Noerr con un team guidato dai partner Alexander Hirsch e Maurice Séché, hanno assistito Cisalfa Sport S.p.A. nell’acquisizione della società tedesca Sport Voswinkel, da Intersport Deutschland eG. Nell’ambito dell’acquisizione, Cisalfa diventa un membro indiretto di Intersport, oltre a stipulare un accordo di partnership a lungo termine.



Cisalfa Sport è il principale rivenditore italiano di articoli sportivi con oltre 150 negozi in Italia. L’acquisizione fa parte della strategia di crescita di Cisalfa Sport che prevede l’ingresso in uno dei principali mercati sportivi europei. Costituita nel 1904, Sport Voswinkel gestisce oggi 50 negozi di articoli sportivi in Germania con il marchio INTERSPORT Voswinkel. Tutte le 50 sedi di INTERSPORT Voswinkel in Germania saranno trasferite a Cisalfa Sport da INTERSPORT Deutschland e continueranno a mantenere l’attuale struttura organizzativa. Le parti hanno concordato di non rivelare il prezzo di acquisto in questa fase. Il closing è previsto entro la fine del 2023.



Data la sua struttura, la transazione ha comportato trattative complesse in un contesto di mercato difficile.