Walter Campagna, Francesco Florio

Legance ha assistito Facile.it, Tech Company italiana, controllata da Silver Lake Partners e Oakley Capital, leader nel brokeraggio di prodotti assicurativi e finanziari, nelle utenze domestiche, nei servizi di noleggio auto a lungo termine e delle principali voci di spesa delle famiglie italiane, nell’acquisizione del 100% di Infodrive Service, società attiva nell’assistenza automotive che offre, tra gli altri, servizi di gestione dei sinistri e soccorso stradale.

Facile.it è stata assistita da un team di Legance composto dal partner Francesco Florio, dal counsel Walter Campagna e dall’associate Leonardo Batini. I profili fiscali dell’operazione, relativi agli aspetti di structuring e all’attività di due diligence, sono stati seguiti da un team guidato dal senior partner Andrea Silvestri.