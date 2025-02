Legance, Greenberg Traurig e Tremonti nell’acquisizione di Creditis da parte di IBL banca

Alessandra Boffa, Anna Maria Gulino, Lorenzo De Rosa, Gian Paolo Tagariello

IBL Banca, capogruppo del Gruppo Bancario IBL Banca, e il fondo Chenavari Investment Managers hanno sottoscritto un accordo relativo all’acquisto, da parte di IBL Banca, dell’intero capitale sociale di Creditis Servizi Finanziari, intermediario finanziario specializzato nel credito al consumo. L’operazione è subordinata all’ottenimento delle autorizzazioni da parte delle autorità competenti.

L’accordo prevede altresì il trasferimento del 60% del capitale sociale di Fincentro Finance, agente in attività finanziaria e distributore di Creditis.

Legance ha assistito IBL Banca con un team multidisciplinare guidato dal senior partner Gian Paolo Tagariello coadiuvato dal counsel Lorenzo De Rosa e composto, per i profili contrattuali e societari, dalla senior associate Camilla Tallia e dalle associate Giulia Galeota e Giulia Nicolosi, per i profili regolamentari, dal partner Marco Penna, dalla counsel Giovanna Tassitano e dalla senior associate Cecilia Chiesa, e per i profili fiscali, dalla partner Claudia Gregori dal managing associate Nicola Napoli.

L’operazione è stata seguita dal team legale interno di IBL Banca, con la responsabile del Servizio Legale, Marta Cianfarini, e la responsabile dell’Ufficio Legale M&A, Stefania Santi, in coordinamento con il Project Leader e Investor Relator, Gabriele Masala.

Chenavari Investment Managers è stata assistita, per gli aspetti contrattuali di diritto societario ed M&A, da Greenberg Traurig con un team guidato dal Co-Managing Partner Mario Santa Maria insieme alla partner Alessandra Boffa, l’associate Victoria Quarzo e il trainee Abram Farina, e per i profili fiscali dallo Studio Tremonti Romagnoli Piccardi e Associati con un team guidato da Lorenzo Piccardi, Fabrizio Colombo e Anna Maria Gulino.