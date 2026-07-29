Legance ha assistito Guidotti Ships S.p.A., operatore specializzato nei servizi marittimi offshore nel Medio Adriatico, attivo nei settori dell’assistenza offshore, marine survey, pollution response e del trasporto passeggeri, nella procedura di ammissione alle negoziazioni delle proprie azioni ordinarie su Euronext Growth Milan.
Il team multidisciplinare di Legance è stato guidato da Stefano Bandini, con Carlotta Giani e Sara D’Amico per i profili ECM nonché con Marco Cottone e Paolo Catalano per gli aspetti shipping. I profili fiscali dell’operazione sono stati seguiti sempre da Legance, con Claudia Gregori e Nicola Napoli.
Gli anchor investor Smart Capital e VSL Club, sono stati assistiti da LMCR/Studio Legale - con un team guidato da Elmar Zwick ed Elisabetta Pero - nonché dal general counsel di Smart Capital Francesco Arlati