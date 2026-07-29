Stefano Bendini, Claudia Gregori, Carlotta Giani, Zwick Elmar

Legance ha assistito Guidotti Ships S.p.A., operatore specializzato nei servizi marittimi offshore nel Medio Adriatico, attivo nei settori dell’assistenza offshore, marine survey, pollution response e del trasporto passeggeri, nella procedura di ammissione alle negoziazioni delle proprie azioni ordinarie su Euronext Growth Milan.

Il team multidisciplinare di Legance è stato guidato da Stefano Bandini, con Carlotta Giani e Sara D’Amico per i profili ECM nonché con Marco Cottone e Paolo Catalano per gli aspetti shipping. I profili fiscali dell’operazione sono stati seguiti sempre da Legance, con Claudia Gregori e Nicola Napoli.

Gli anchor investor Smart Capital e VSL Club, sono stati assistiti da LMCR/Studio Legale - con un team guidato da Elmar Zwick ed Elisabetta Pero - nonché dal general counsel di Smart Capital Francesco Arlati