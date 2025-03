Legance con Terna e Altenia nell’accordo per l’acquisizione di Ste Energy

Legance ha assistito Terna Energy Solutions e Altenia (società dalla stessa controllata) nella strutturazione e negoziazione dell’accordo preliminare per l’acquisizione dell’intero capitale sociale di STE Energy, società attiva da 30 anni nel settore della progettazione, costruzione e manutenzione di impianti di energia rinnovabile e infrastrutture elettriche con un volume d’affari nel 2024, stimato dai dati di preconsuntivo, di circa Euro 85 milioni. L’operazione si inserisce nel contesto della riorganizzazione delle attività non regolate svolte dalle società del Gruppo Terna sui mercati competitivi, nel cui ambito Terna Energy Solutions si propone come polo di riferimento nelle competenze strategiche per la transizione energetica e digitale delle imprese, offrendo al mercato soluzioni tecnologiche, innovative e digitali in ambito energetico e industriale.

Lo scorso mercoledì 5 marzo è stato firmato il suddetto accordo, che resta subordinato all’avveramento di determinate condizioni sospensive, quali l’autorizzazione dell’Autorità Antitrust e le comunicazioni previste in analoghe operazioni.

Gli aspetti legali dell’operazione per Terna Energy Solutions e Altenia sono stati seguiti dal team legale della Direzione Affari generali, legali e societari di Terna, con l’assistenza di Legance, il cui team è stato guidato dal socio Simone Ambrogi e coordinato dalla senior counsel Cristiana Visco e dai senior associate Alessandro Nociti e Matilde Finucci, mentre il venditore è stato assistito dallo studio legale Bassilana e Associati, con un team formato dai soci Paolo Bassilana, Giorgio Prinzivalli e Simone Ronzoni.