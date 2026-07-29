Il provvedimento di iniziativa governativa, che si compone di sei articoli, origina dal clamore suscitato dalla vicenda "Pandorogate" e mira a colmare un vuoto normativo specifico: la correttezza delle informazioni fornite ai consumatori quando l'acquisto di un prodotto viene presentato, in tutto o in parte, come un gesto di beneficenza.

Disposizioni in materia di destinazione di proventi derivanti dalla vendita di prodotti

È stata pubblicata in "Gazzetta Ufficiale" - Serie Generale n. 154 del 6 luglio 2026, la legge 19 giugno 2026, n. 120, che reca «Disposizioni in materia di destinazione di proventi derivanti dalla vendita di prodotti» con entrata in vigore al 21 luglio 2026. Il provvedimento di iniziativa governativa, che si compone di sei articoli, origina dal clamore suscitato dalla vicenda "Pandorogate" e mira a colmare un vuoto normativo specifico: la correttezza delle informazioni fornite ai consumatori quando...