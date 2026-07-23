La Corte costituzionale si pronuncia sulla norma relativa alla qualità dell’aria contenuta nella legge delega europea e recepita dal nostro Paese. La sentenza numero 145, depositata oggi, si concentra infatti sull’articolo 12 della legge e sul fatto che contro tale disposizione avevano promosso plurime questioni di illegittimità costituzionale le Regioni Lombardia, Piemonte e Veneto con tre distinti ricorsi.

In via preliminare, la Corte ha affermato che il giudizio di legittimità costituzionale in...