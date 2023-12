LegisLAB e Oliverio & Partners nell’acquisizione di due progetti eolici di 60 MW

Daniele Iorio, Vincenzo Oliverio

Lizard Rewenables S.p.A., primario operatore per lo sviluppo di fonti rinnovabili, ha acquisito due progetti eolici per circa 60 MW, attraverso l’acquisizione totalitaria delle partecipazioni della società SANNIO GEOWIND, detentrice di un progetto eolico dalla potenza di 28.8 MW in Campania, nonché di SANNIO EOL WIND 2, detentrice di un progetto eolico dalla potenza di 29 MW in Campania.



Lizard Rewenables S.p.A., è stata assistita da LegisLAB, con il partner Daniele lorio (in foto), con un team composto dal senior associate Nicolò Bellavitis, dall’associate Francesco Campochiaro e dalla trainee Serena Moretti. I soci venditori, (Salvatore Caretti e Gianpasquale Costanzo) sono stati assistiti da Oliverio&Partners (in foto), con il partner Vincenzo Oliverio.



Queste le parole di Marco Salvato, direttore generale di Lizard Rewenables S.p.A., a seguito della definizione dell‘importante deal “Con questa acquisizione abbiamo raggiunto già 600 MW di sviluppo nel settore eolico nazionale, con l’obiettivo nel 2024 di aggiungere altri 200 MW alla nostra pipeline nel settore di riferimento”.