Legittime le strisce blu senza posti liberi se la zona è centrale e patrimonio Unesco

L’automobilista che abbia preso una multa per mancata esposizione del tagliando a pagamento nelle strisce blu non può eccepire l’illegittimità della sanzione in quanto la delibera istitutiva dei posti non contemperava le zone libere. Nella fattispecie, infatti, si trattava di centro storico (peraltro patrimonio dell’Unesco) e quindi era giustificata l’apposizione in terra delle strisce blu in misura maggiore rispetto a una zona “ordinaria”.

La sentenza della Cassazione

La Cassazione - con l’ordinanza n. 21824/24...