Legittimità del licenziamento del lavoratore che in malattia svolge altra attività, compromettendo o ritardando anche solo potenzialmente la guarigione

Lavoro - Lavoro subordinato - Svolgimento di attività extralavorativa durante la malattia - Licenziamento disciplinare - Configurabilità - Condizioni.

Il compimento di altre attività da parte del dipendente assente per malattia può anche giustificare la sanzione del licenziamento, in relazione alla violazione dei doveri generali di correttezza e buona fede e degli specifichi obblighi contrattuali di diligenza e fedeltà, sia nell’ipotesi in cui la diversa attività accertata sia di per sé sufficiente...