Carlo Coletta

LexCapital, startup innovativa legaltech e società benefit specializzata nella misurazione, gestione e trasferimento del rischio del contenzioso, presenta un portafoglio di soluzioni innovative per la gestione ottimale del rischio legale dei sinistri in run off.

Tra queste RischioLegale, piattaforma proprietaria di giustizia predittiva, che attraverso un approccio matematico-statistico, consente di affiancare alle valutazioni essenzialmente qualitative delle imprese informazioni quantitative sul rischio legale, utili a potenziare tempestività ed efficacia nella gestione dei contenziosi assicurativi e dei portafogli di sinistri in run-off.

RischioLegale è uno strumento di analisi statistica supportato da una componente avanzata di intelligenza artificiale: il suo data-base è fondato su dati e informazioni relativi a milioni di contenziosi, chiusi e pendenti, nonché alle attività processuali di tutti i tribunali civili italiani.

Con questo strumento di valutazione, LexCapital supporta gli operatori del mercato italiano e le imprese assicuratrici, con propri mezzi finanziari, nell’accelerazione virtuosa e senza costi aggiuntivi di contenziosi potenzialmente produttivi di inefficienza economica.

“Quando si accantonano milioni di euro e si affrontano costi significativi per gestire sinistri in contenzioso anche di lunghissima durata, poter disporre di elementi obiettivi di natura matematico-statistica per valutare il rischio legale dei singoli casi ed integrare così i relativi processi decisionali rappresenta un’opportunità concreta per il claims management e per potenziare i metodi di riservazione e liquidazione – afferma Carlo Coletta, socio e Board Member di LexCapital –. LexCapital è un litigation funder legal/insurtech al servizio delle imprese assicuratrici. Utilizzando l’efficacia concreta dimostrata sul campo da RischioLegale, LexCapital si fa carico dell’accelerazione dei contenziosi inefficienti ed incagliati sollevando le imprese da costi aggiuntivi e oneri organizzativi”.

Le imprese assicuratrici gestiscono rilevanti portafogli di sinistri in cui una componente significativa, soprattutto nei rami cosiddetti long-tail, quali i rami di responsabilità civile, è costituita da contenziosi legali che possono durare anche molti anni, con impatti importanti sull’impiego delle risorse finanziarie ed organizzative e, quindi, sui costi complessivi.

“Le decisioni tattiche e strategiche delle imprese nella gestione di questi contenziosi – sottolinea Coletta – si sono sempre fondate sulle valutazioni qualitative del rischio legale del contenzioso - probabilità di vittoria o soccombenza, costi di gestione attesi, convenienza delle soluzioni transattive - elaborate dagli esperti tecnici e legali, interni ed esterni, sulla base della loro preziosa ed insostituibile esperienza professionale”.

Secondo LexCapital, la disponibilità per claims managers e consulenti legali di strumenti e servizi efficaci per razionalizzare su basi statisticamente affidabili i portafogli di sinistri in contenzioso diventerà un fattore imprescindibile in una gestione proattiva, economicamente sostenibile e competitiva del run-off dei rami long tail.

Il caso: da 47 a 181 contenziosi affidati in gestione

L’approccio sviluppato da LexCapital di valutazione legal tech del rischio legale e di accelerazione mirata dei contenziosi inefficienti, fondato su un’esperienza più ampia sviluppata in diversi settori economici, è stato applicato nella gestione di alcuni portafogli di sinistri sottoposti da imprese assicuratrici per accelerare prevalentemente casi incagliati o complessi di lunga durata.

In un caso specifico, illustrato da Lex Capital come case study, la collaborazione è iniziata con un’analisi di fattibilità su un campione di 47 contenziosi, selezionati perché rappresentativi dei casi più complessi sia dal punto di vista giuridico sia per la diversificazione territoriale dei tribunali coinvolti.

L’analisi quantitativa elaborata attraverso RischioLegale ha portato successivamente all’affidamento di ulteriori posizioni, fino a raggiungere 181 contenziosi complessivamente gestiti.

“Grazie a informazioni quali probabilità di vittoria o soccombenza, durata e costi attesi del contenzioso, è possibile valutare per l’impresa se è opportuno resistere in giudizio o ricercare piuttosto, con il supporto di LexCapital, soluzioni transattive che consentano di ridurre i costi complessivi di gestione e di contenere eventuali insufficienze delle riserve”, spiega Coletta. “I benefici di una soluzione dei contenziosi strutturata su dati obiettivi riguardano non solo le imprese, ma anche le controparti, creandosi maggiori opportunità negoziali, e il mondo della giustizia, grazie alla riduzione dei casi pendenti”.

Nel caso analizzato, il 56% dei casi affidati è stato condotto alla conclusione positiva del processo di run-off, contribuendo al progressivo smaltimento delle posizioni più critiche presenti in portafoglio.

“L’evoluzione dei sinistri comporta spesso la formazione di cluster di contenziosi particolarmente complessi e onerosi da gestire – conclude Coletta –. Disporre di informazioni statistiche e analisi quantitative consente di supportare le competenze tecniche e giuridiche delle imprese con elementi oggettivi a supporto delle decisioni strategiche. L’obiettivo non è sostituire il professionista, ma fornirgli strumenti aggiuntivi e realmente efficaci per affrontare una crescente complessità”.