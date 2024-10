Lexia assiste ACP SGR nella joint-venture con ilios per lo sviluppo di progetti fotovoltaici, agrivoltaici e bess

Mattia Argento

LEXIA ha assistito Alternative Capital Partners SGR (ACP SGR), società di gestione del risparmio italiana specializzata in Fondi di Investimento Alternativi (FIA), nella creazione di una joint-venture strategica con Ilios S.r.l., energy developer controllato da Energy Capital SA, holding di investimento di diritto lussemburghese, tramite la sottoscrizione di un finanziamento soci e di un aumento di capitale in Ilios Impact Holding, società joint-venture di cui detiene per conto del proprio Sustainable Securities Fund (SSF) una quota del 49%.

L’obiettivo della partnership è lo sviluppo di una pipeline di impianti fotovoltaici, agrivoltaici e di sistemi di accumulo di energia (BESS - Battery Energy Storage Systems) localizzati in diverse regioni italiane, per una potenza complessiva fino a 80MWp. Alternative Capital Partners, attraverso il proprio Sustainable Securities Fund, e Ilios si sono impegnate ad effettuare un investimento per lo sviluppo dei progetti superiore ai 5 milioni di euro.

LEXIA ha fornito assistenza ad Alternative Capital Partners con un team dedicato, guidato dal Counsel Mattia Argento e composto dalla Senior Associate Nicoletta Bezzi e dall’Associate Matteo Vagnoli. Il team ha curato tutti gli aspetti legali legati alla strutturazione della joint-venture, nonché la negoziazione e finalizzazione della documentazione contrattuale relativa all’accordo di co-sviluppo.

Ilios S.r.l. è stata assistita dallo Studio Legale Totaro, con l’avv. Francesco Totaro quale advisor per tutti gli aspetti dell’operazione.