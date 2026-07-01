Romano, Seminara

Lo studio legale internazionale Gianni & Origoni ha assistito Lian Group, holding di partecipazioni pan-europea nell’acquisizione di Centro Genesy, clinica di riferimento nel settore della medica estetica in Veneto.

L’acquisizione fa parte del progetto Vitaura, lanciato da Lian Group, per il consolidamento nel settore della medicina estetica, chirurgia e longevità.

GOP ha assistito Lian Group con un team guidato dal partner Donato Romano, coadiuvato dall’associate Vito Quaglietta e dall’associate Carlotta Viscogliosi. Per gli aspetti legal deal structuring, l’operazione è stata gestita dallo Studio Legale e Tributario Taxnet, con un team guidato dall’avvocato Andrea Maria Ciotti. Per gli aspetti finance, l’operazione è stata gestita da un team interno composto da Matteo Cardarelli (managing director – responsabile investimenti Italia) e Michele Di Minno (director).

I soci venditori sono stati assistiti per gli aspetti legali da GA-Alliance con un team guidato dal partner Manuel Seminara, coadiuvato dagli associate Giovanni Arquilla ed Elisabetta Crocetta. I profili finanziari sono stati seguiti dallo Studio Lotto di Vicenza, nelle persone dei Dottori Renzo Lotto e Lorenzo Verlato.