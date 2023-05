Licenziamento disciplinare e diritto alla reintegrazione di Paolo Patrizio

la QUESTIONE

La giusta causa di licenziamento comprende solo condotte poste in essere in ambito lavorativo? L'illecito del lavoratore in ambito extralavorativo può avere conseguenze sul rapporto di lavoro? Le ipotesi di giusta causa previste dai contratti collettivi hanno natura tassativa?



La fiducia, nel nostro impianto laburistico, costituisce un presupposto imprescindibile per la costituzione del rapporto di lavoro, assurgendo pertanto, come tale ed al contempo, ad innegabile fattore condizionante...