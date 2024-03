Linklaters assiste Automotive Cells Company (ACC) nel finanziamento da €4,4 miliardi di tre gigafactory per la produzione di batterie per veicoli elettrici

Alessandro Gemmo, Benedetta Marino

Lo studio legale Linklaters ha assistito Automotive Cells Company (ACC) nell’operazione di finanziamento da €4,4 miliardi per lo sviluppo, la costruzione e la messa in opera di tre gigafactory per la produzione di celle e moduli di batterie per veicoli elettrici, situate a Billy-Berclau Douvrin (Francia), Kaiserslautern (Germania) e Termoli (Italia). L’operazione rappresenta una delle più grandi operazioni di finanziamento concluse in Europa nel settore automobilistico.

Il finanziamento è stato sottoscritto da un pool di banche commerciali (BNP Paribas, Deutsche Bank, ING e Intesa Sanpaolo) con il supporto di garanzie emesse da Bpifrance, Euler Hermes e SACE. ACC beneficia del sostegno dei tre azionisti, Stellantis, Mercedes-Benz e Saft (sussidiaria di TotalEnergies). L’operazione consolida la posizione centrale di ACC nel settore industriale delle batterie per veicoli elettrici ad alte prestazioni e basse emissioni di anidride carbonica.

L’operazione ha visto la partecipazione di un team cross-border e multi-practice guidato da François April, partner, e Samuel Bordeleau, counsel, del team Energy and Infrastructure di Linklaters Parigi, con il coinvolgimento degli uffici Linklaters di Parigi, Milano, Londra, Berlino e Francoforte.

I profili di diritto italiano dell’operazione sono stati curati da un ampio team dell’ufficio di Milano, che ha visto in particolare la partecipazione del team Banking, Energy and Infrastructure guidato dalla partner Tessa Lee, coadiuvata dai managing associate Alessandro Gemmo e Benedetta Marino e dall’associate Chiara Buschicchio, e del team Tax per gli aspetti fiscali, guidato dal partner Roberto Egori, supportato dalla managing associate Eugenia Severino e dall’associate Matteo Feliziani. Hanno altresì contribuito i team Corporate, Employment & Incentives, Real Estate, Public Law e LAI (Litigation, Arbitration & Investigations).