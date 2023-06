Linklaters e Dentons nell'aggiornamento del programma Euro Commercial Paper da 20 miliardi della Repubblica Italiana

Linklaters e Dentons hanno assistito i dealers Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A., Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A., Banco Santander, S.A., Bank of America Europe DAC, Barclays Bank Ireland PLC, BNP Paribas, Citigroup Global Markets Europe AG, Crédit Agricole Corporate and Investment Bank, Goldman Sachs Bank Europe SE, HSBC Bank plc, Intesa Sanpaolo S.p.A., J.P. Morgan SE, Mizuho Securities Europe GmbH, Natixis, NatWest Markets Plc, Nomura Financial Products Europe GmbH and Société Générale nell'ambito dell'aggiornamento del programma Euro Commercial Paper da 20 miliardi di Euro della Repubblica Italiana.









Linklaters e Dentons hanno assistito i dealers Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A., Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A., Banco Santander, S.A., Bank of America Europe DAC, Barclays Bank Ireland PLC, BNP Paribas, Citigroup Global Markets Europe AG, Crédit Agricole Corporate and Investment Bank, Goldman Sachs Bank Europe SE, HSBC Bank plc, Intesa Sanpaolo S.p.A., J.P. Morgan SE, Mizuho Securities Europe GmbH, Natixis, NatWest Markets Plc, Nomura Financial Products Europe GmbH and Société Générale nell'ambito dell'aggiornamento del programma Euro Commercial Paper da 20 miliardi di Euro della Repubblica Italiana.

Nell'operazione, Linklaters ha agito con un team guidato dalla counsel Linda Taylor e composto dalla managing associate Laura Le Masurier, dall'associate Laura Tarenzi, dal trainee Leonardo Agostini e dalla legal intern Laura Margelli per gli aspetti di capital markets e con un team composto dal counsel Fabio Balza, dalla managing associate Eugenia Severino e dall'associate Matteo Feliziani per gli aspetti fiscali italiani.

Dentons ha prestato assistenza alle banche con un team composto dal partner Piergiorgio Leofreddi, Head of Debt Capital Markets per l'Italia, in relazione al decreto che ha approvato l'aggiornamento del Programma, insieme alla partner Roberta Moscaroli e all'associate Mariateresa Soave Carparelli per gli aspetti fiscali dell'aggiornamento.