Sottolinea la Corte d’Appello di Palermo (sezione III, sentenza 22 giugno 2026 n. 1787) come, dal combinato disposto degli articoli 121 e 2, lettera d), D.Lgs. n. 14/2019 si ricava che non può darsi luogo alla liquidazione giudiziale degli imprenditori commerciali che dimostrino il possesso congiunto di taluni requisiti definitori dell’impresa minore, ovvero: 1) un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore ad euro trecentomila nei tre esercizi antecedenti la data di deposito...
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