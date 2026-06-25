Marianna Vintiadis

Marianna Vintiadis, Partner e Head of Forensic Investigations & Intelligence di RSM Italy, ha ottenuto il Ranking 1 Europe-wide – Professionals nella categoria Litigation Support di Chambers & Partners, tra i principali osservatori internazionali del mercato legale e professionale.

Nella stessa edizione della directory, RSM Forensic è stata nuovamente inclusa nel ranking Europe-wide Litigation Support, confermandosi, per il secondo anno consecutivo, l’unica firm italiana presente nella graduatoria internazionale dedicata a questa categoria.

Il riconoscimento arriva in una fase in cui imprese, investitori e studi legali sono chiamati a gestire controversie sempre più articolate, spesso caratterizzate da strutture societarie transnazionali, grandi volumi documentali, obblighi normativi crescenti e una sempre maggiore necessità di ricostruire fatti, responsabilità ed evidenze a supporto dei processi decisionali e dei procedimenti contenziosi.

In questo contesto, il Litigation Support ha assunto un ruolo sempre più strategico. La disciplina comprende l’insieme delle attività specialistiche che affiancano imprese e studi legali nella gestione di contenziosi, arbitrati, investigazioni interne e dispute complesse, attraverso l’analisi di dati, documenti, relazioni economiche ed evidenze utili alle attività istruttorie, alle strategie difensive e ai processi decisionali.

La crescente complessità delle controversie, l’internazionalizzazione delle operazioni economiche e l’aumento delle aspettative in termini di trasparenza e accountability stanno rendendo queste competenze sempre più centrali per organizzazioni chiamate a operare in contesti ad elevata complessità e rischio.

In questo scenario opera il Team Forensic di RSM Italy, che assiste clienti italiani e internazionali in attività di litigation e arbitration support, forensic accounting, expert witness services, investigazioni aziendali, whistleblowing investigations, asset tracing e due diligence investigative, con un approccio fondato su competenze multidisciplinari, rigore metodologico e strumenti avanzati di analisi.

“Questo riconoscimento rappresenta innanzitutto il risultato del lavoro di un team altamente qualificato che ogni giorno affianca clienti italiani e internazionali nella gestione di situazioni particolarmente complesse. La crescente sofisticazione delle controversie richiede oggi competenze multidisciplinari, rigore metodologico e strumenti innovativi capaci di trasformare grandi volumi di informazioni in evidenze solide e utilizzabili nei processi decisionali e nei contenziosi. Essere riconosciuti da Chambers a livello europeo, come professionista e come practice, conferma il valore del percorso intrapreso da RSM Forensic e la qualità del lavoro svolto dal nostro team”, commenta Marianna Vintiadis.

L’inclusione di RSM Forensic nel ranking Europe-wide e il riconoscimento individuale attribuito a Marianna Vintiadis confermano il posizionamento del Team Forensic di RSM Italy tra le realtà di riferimento in un ambito in cui la capacità di analizzare evidenze, interpretare informazioni complesse e supportare decisioni fondate su elementi oggettivi rappresenta un fattore sempre più determinante per imprese, investitori e studi legali.

In un mercato caratterizzato da crescente complessità normativa, operazioni transfrontaliere e contenziosi sempre più sofisticati, il Litigation Support si conferma una funzione strategica a supporto della tutela degli interessi aziendali e della corretta gestione delle controversie.