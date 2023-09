ll contenzioso bancario, giurisprudenza, prassi e dottrina a confronto

L'evento avrà luogo il prossimo 6 ottobre 2023 presso la Sede ODCEC - Piazza dei Martiri n. 30 - 80121 - Napoli









L'associazione nazionale interprofessionale e multidisciplinare

PROFESSIONISTI DEL DIRITTO è lieta di invitarvi al convegno

"Il contenzioso Bancario: giurisprudenza, prassi e dottrina a confronto" del prossimo 6 ottobre nel quale si parlerà, nella sessione mattutina, di truffa al risparmiatore: la responsabilità degli intermediari finanziari per i danni causati dal promotore infedele; dell'evanescenza della procura; della richiesta di consegna documenti bancari al cedente e al cessionario; della cessione crediti in blocco delle banche e oneri probatori.



Nella sessione pomeridiana si parlerà del tasso leasing nei contratti di locazione finanziaria; dei finanziamenti con rimborso graduale e conti correnti evoluzione della normativa e prassi antiusura; della costituzione del capitale e ammortamento dei prestiti.



Nel corso del convegno saranno presentati la collana "Diritto e Diritti e del libro Cessione dei crediti e tutela del debitore ceduto" (a cura dell'avv. Edoardo Ferragina) e il progetto "Pronunce della Corte UE che hanno cambiato la vita degli italiani" (a cura del prof. avv. Sergio Scicchitano e dell'avv. Joseph Brigandì).



L'evento formativo è accreditato presso l'ODCEC di Napoli per 8 CF e il COA Napoli per 5 CF, ai fini dell'assolvimento dell'obbligo della formazione professionale continua



