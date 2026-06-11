Osserva la Corte d’Appello di Perugia (sentenza 21 maggio 2026 n. 278) come, stipulato un contratto di locazione di un immobile destinato a uso non abitativo, grava sul conduttore l’onere di verificare che le caratteristiche del bene siano adeguate a quanto tecnicamente necessario per lo svolgimento dell’attività che intende ivi avviare e al rilascio delle autorizzazioni amministrative indispensabili alla legittima utilizzazione del bene locato.
Le autorizzazioni
Ciò significa che, in via di principio, non è onere ...