LR LEX con Audiencerate per lo sviluppo della partnership con Microsoftnel cloud, nei dati e nell’intelligenza artificiale

LR Lex, studio legale milanese fondato e guidato dal managing partner Gianluca Leotta, ha assistito Audiencerate, azienda che opera a livello internazionale nella gestione dei dati per il marketing e l’advertising, per l’ingresso nell’ecosistema dei partner di Microsoft che lavorano nell’intelligenza artificiale.

Grazie alla partnership con il colosso digitale, Audiencerate entra a tutti gli effetti nel programma AI Cloud Partner, che consente a ciascun partner di fare leva su un portfolio completo di soluzioni e tecnologie a valore aggiunto sfruttando l’intelligenza artificiale e la potenza della piattaforma Cloud di Microsoft.

Lo studio legale ha assistito in questi anni Audiencerate in tutte le sue fasi dalla fase di start-up alla strutturazione di accordi e partnership internazionali con società quali Google, Amazon e da ultimo Microsoft. L’assistenza legale svolta tra l’Europa, UK e gli USA ha coperto tutti gli ambiti dagli accordi di investimento con gli investitori alla regolamentazione in termini di Privacy, Compliance e strutturazione di negoziazioni complesse e con decine di controparti internazionali.

Con l’assistenza continuativa dello studio e in particolare dell’Avvocato Gianluca Leotta Partner e fondatore dello studio, coadiuvato dalla Senior Associate Carla Talarico, supportati da importanti investitori finanziari italiani, il business della Audiencerate ora può puntare a scalare in tutto il mondo le vendite del suo software CDP (Customer Data Platform) grazie alla rete vendita e al market place di Microsoft.

Grazie alla storia professionale dell’avv. Gianluca Leotta, lo studio LR Lex ha un importante posizionamento nel mondo dell’IT e nel Venture Capital in UK e in USA che ha strategicamente consentito ad Audiencerate la Partnership con Microsoft. L’accordo porterà anche all’integrazione delle soluzioni di AI generativa, che permetteranno ad Audiencerate di offrire sistemi ancora più sofisticati e personalizzati per diversi segmenti di mercato, contribuendo a rafforzare la sua presenza nel MarTech (Marketing Technologies), il business dei software che ottimizzano le attività di marketing su tutti i canali.

“La partnership con Microsoft - ha commentato l’avv. Gianluca Leotta - consentirà di migliorare i livelli di sicurezza e affidabilità della nuova Customer Data Platform di Audiencerate, garantendo la conformità con le normative vigenti nei vari Paesi del mondo attraverso l’utilizzo del cloud Azure. L’implementazione e lo sviluppo di nuove versioni della CDP, che faranno leva sull’AI e sulla Business Intelligence di Microsoft, garantiranno un uso dei dati da parte delle aziende clienti di Audiencerate ancora più efficace e a maggior valore aggiunto. Secondo gli addetti ai lavori, dopo questa importante partnership Audiencerate potrebbe diventare il nuovo unicorno nel mondo dei dati e della AI nel Martech”.