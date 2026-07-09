Sottolinea il Tribunale di Patti (sentenza 17 giugno 2026 n. 543) come, la disposizione dell’articolo 8 della legge 24/2017, preveda, in estrema sintesi, un’ipotesi di giurisdizione condizionata, nel senso che, per poter promuovere un’azione in materia di responsabilità medica, è necessario aver previamente promosso un ricorso ex art. 696 bis c.p.c. o, in alternativa, un procedimento di mediazione.
L’articolo 8 della legge 24/2017
La ratio ispiratrice della norma di cui all’articolo 8, e diversi indici testuali, rendono indubbia ...