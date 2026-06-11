Nell’affrontare diversi profili inerenti alla materia della responsabilità medica – in riferimento a una vicenda anteriore alle riforme di cui al Decreto Balduzzi, prima, e alla Leggi Gelli Bianco, poi - l’adito Tribunale di Crotone (sentenza 19 maggio 2026 n. 316) osserva in sentenza come il medico che riveste la qualifica di primario ospedaliero (oggi, direttore di struttura complessa) è titolare di una specifica posizione di garanzia nei confronti dei suoi pazienti alla quale non può sottrarsi...
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