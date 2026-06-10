Il danno derivante da illegittima mancata o ritardata assunzione può comprendere non solo le spese e i pregiudizi accessori, ma anche la perdita delle maggiori retribuzioni che sarebbero state percepite in caso di tempestiva instaurazione del corretto rapporto di lavoro. Quando il lavoratore abbia continuato a prestare attività a condizioni economiche deteriori, tale differenza retributiva costituisce danno patrimoniale risarcibile. La Corte Suprema di Cassazione, Sezione Lavoro, con ordinanza 18726...

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