La Cassazione (ordinanza n. 23807/26) ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato dall’ex moglie contro la decisione della Corte d’Appello di Napoli che aveva revocato l’obbligo dell’ex marito di versare l’assegno mensile di 5 mila euro destinato al mantenimento delle due figlie.
I gradi di appello
La vicenda nasce dal procedimento avviato dall’ex marito per ottenere la modifica delle condizioni economiche stabilite in sede di divorzio. In primo grado, il Tribunale di Napoli aveva respinto la richiesta...