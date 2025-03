Marco Letizi, nominato Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione di Calabria Maceri e Servizi SpA

Marco Letizi

Marco Letizi è stato nominato Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione della Calabria Maceri e Servizi SpA una società all’avanguardia nel settore del trattamento dei rifiuti solidi urbani e della produzione di biometano e biofertilizzante dalla frazione organica di rifiuti solidi urbani. Il suo impianto di digestione anaerobica rappresenta un modello di eccellenza nell’ambito della bioeconomia circolare e viene replicato da Calabra Maceri e Servizi SpA quale biobased solution di successo in Italia e all’estero.

Marco Letizi, PhD in Business Management, Avvocato, Dottore Commercialista e Revisore Legale, è stato Colonnello della Guardia di Finanza. Global Consultant delle Nazioni Unite, della Commissione europea e del Consiglio d’Europa, nonché esperto di corporate compliance, green economy, finanza sostenibile e audit ESG. È autore di numerose pubblicazioni e articoli in materia di corporate compliance integrata ed è spesso chiamato a intervenire quale relatore in autorevoli consessi nazionali e internazionali nello specifico settore. Collabora con il Sole 24 Ore.