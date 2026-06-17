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Maria Alessandra Bazzani fonda, insieme a Tommaso Sacconaghi e Francesca Colombo, BSA - Studio Legale Associato, nuova boutique di diritto amministrativo.

“La fondazione di BSA - spiega Alessandra Bazzani - nasce dal desiderio, condiviso con i miei soci, di recuperare con slancio rinnovato e al passo con i tempi il progetto che nel 2008 mi aveva portata a fondare Ammlex – Amministrativisti Associati, dopo una lunga esperienza in studi internazionali”.

BSA è una realtà fortemente specializzata nei principali rami del diritto amministrativo che si propone di rispondere al meglio alle nuove sfide poste dal mercato e dall’evoluzione della professione forense.

Valore aggiunto del nuovo studio, di cui fanno parte anche Sara Giampaoli, Francesco Naccari Milana e Riccardo Villa, è il team consolidato e affiatato, composto da professionisti di significativa esperienza che collaborano insieme da molti anni sulla base di valori della professione condivisi.