Marzia Martinoli entra in DWF Italy









Lo studio legale internazionale DWF rafforza il proprio dipartimento di financial services e capital markets in Italia, guidato dal socio Luca Lo Po', con l'ingresso, in qualità di of counsel, di Marzia Laura Martinoli (in foto).



Martinoli può vantare 30 anni di esperienza in primari studi legali italiani e internazionali, ed ha maturato significative esperienze nell'ambito della regolamentazione bancaria e finanziaria sia in ambito consulenziale che in ambito contenzioso, prestando assistenza a Banche, SIM, SGR e società fiduciarie sia nello studio e realizzazione di prodotti e servizi bancari e finanziari che in operazioni straordinarie di aziende appartenenti a gruppi bancari, ivi comprese costituzioni di SIM e SGR, nonché in operazioni di trasformazioni di SIM in Banche. Martinoli vanta anche una significativa esperienza come avvocato in-house maturata presso Unione Fiduciaria S.p.a..



In precedenza, dal 1995 al 1997 Marzia ha rivestito il ruolo di counsel per lo studio di Consulenza Legale e Tributaria (Andersen Worldwide), dal 1997 al 2004 è stato partner fondatore dello Studio Legale Galgano di Milano, dal 2008 al 2010 partner fondatore dello Studio Legale Martinoli & Bicecci, per i successivi due anni of counsel dello Studio Legale Delfino e Associati Willkie Farr & Gallagher e dal 2013 al 2023 partner di Grimaldi Studio Legale.