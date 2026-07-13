Asilo

BonelliErede, NDIO Studio legale, Pirola Pennuto Zei & Associati e Ways Advisory, hanno assistito il Gruppo Contrader, attivo nel settore dell’innovazione digitale e dei servizi ICT con oltre 200 dipendenti, in un’operazione di ristrutturazione che si è articolata in un concordato di gruppo in continuità indiretta, tre concordati liquidatori e una composizione negoziata della crisi presso il Tribunale di Napoli.

I concordati sono stati tutti omologati il 7 aprile 2026 dal Tribunale di Napoli. ...