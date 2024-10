Mazzei Architects vince la gara per il nuovo polo scolastico di Ghedi (BS): innovazione, sostenibilità e design architettonico all’avanguardia per favorire il benessere della comunità

Mazzei Architects, società di architettura e ingegneria specializzata nella progettazione integrata con sede a Milano, Parma, Torino, Catania e Salsomaggiore, si è aggiudicato la gara a miglioria per la progettazione e realizzazione del nuovo polo scolastico di Ghedi, in provincia di Brescia. La gara, indetta dalla Centrale Unica di Committenza “Area Vasta Brescia” per conto del Comune di Ghedi, prevede la creazione di una scuola primaria moderna, inserita in un contesto educativo contemporaneo e sostenibile. Il progetto di Mazzei Architects, selezionato tra numerose proposte, si distingue per l’adozione di soluzioni tecniche innovative che hanno l’obiettivo di promuovere un ambiente stimolante, confortevole, sicuro e accogliente per studenti, personale e coloro che frequentano la struttura, oltre a migliorarne l’efficienza energetica e l’integrazione armoniosa con il territorio.

Mazzei Architects è una società di architettura e di ingegneria specializzata nella progettazione integrata con sede a Milano, Parma, Torino, Catania e Salsomaggiore. Fondata nel 2019 dall’Arch. Valerio Mazzei unisce, in una nuova dimensione “tecnica”, professionisti giovani ed esperti con l’obiettivo di fornire un servizio completo di progettazione coordinata e integrata dell’edificio durante le varie fasi ideative e realizzative.

Il nuovo polo scolastico di Ghedi si preannuncia come un’opportunità unica per trasformare radicalmente l’ambiente educativo locale, fungendo da centro di apprendimento e crescita per le generazioni presenti e future. Di fronte alle sfide ambientali e tecnologiche in continua evoluzione, è essenziale adottare un approccio proattivo per migliorare non solo l’efficienza operativa, ma anche l’impatto che il complesso ha sull’ambiente circostante. In risposta a questa esigenza, Mazzei Architects ha concentrato il proprio impegno su migliorie tecniche volte a promuovere il risparmio energetico e a rinnovare le aree esterne e interne della scuola. Attraverso l’implementazione di soluzioni innovative e strategie mirate, il progetto punta a creare un ambiente moderno ed efficiente capace di soddisfare i bisogni della comunità e di rispondere alle sfide globali del nostro tempo.