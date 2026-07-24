Piergiorgio Mancone

Nell’operazione Metrika II è stata assistita, per gli aspetti legali, dallo Studio Giliberti Triscornia e Associati (Matteo Acerbi, Chiara Gaudio, Giorgia De Pin e Luca Maugeri); per gli aspetti fiscali e contabili da EY (fiscale: Roberto De Bernardinis, Gianmarco Metrangolo, Vincenzo Savinelli e Vincenzo Casillo; contabile: Andrea Di Bella, Enrico Silva, Daniele Chiara e Clara Bellio); per gli aspetti di business da OC&C Strategy Consultants (Riccardo Cremona, Alberto Regazzo, Luca Bettale, Andrea Montanaro, Federico Buzzi e Edoardo Jenna); per gli aspetti ambientali ed ESG da ERM (Andrea Perna, Simona Azzini, Luca Ferioli e Andrea Ucar); e per gli aspetti assicurativi da Aon (Francesco de Siena, Marcello Mura e Ludovica Belluz).

La famiglia Papa è stata assistita, per gli aspetti legali, dallo studio LawaL Legal & Tax Advisory, con un team coordinato da Piergiorgio Mancone (Managing Partner) e composto da Luca Gobbi (Partner) e dagli Associates Emanuele Francesco Rizzuti e Marco Baio e per gli aspetti finanziari da Sergio Lucci e Studio Lucci- LucciDea S.r.l..