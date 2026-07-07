BIP Law & Tax continua il proprio percorso di crescita con l’ingresso di Michele Odello, nuovo partner responsabile del team di Regulatory & Fund Formation, che si unisce allo studio con l’obiettivo di costituire una struttura immediatamente in grado di assumere incarichi complessi a beneficio della clientela bancaria, finanziaria e assicurativa. L’avvocato entra in BIP Law & Tax insieme alla Manager Maria Cristina Lobascio.

Odello, che nell’ambito di un percorso professionale ventennale ha lavorato in diversi studi legali italiani e internazionali, arriva da EY, dove ha ricoperto il ruolo di FSO Law Leader per l’Italia. Specializzato in diritto dei mercati bancari, finanziari e assicurativi, assiste i clienti nella conformità normativa, nelle autorizzazioni per l’acquisizione di enti regolamentati, nella costituzione di veicoli regolamentati e nella gestione di procedimenti ispettivi e sanzionatori con le autorità competenti. È inoltre esperto nella costituzione e nella gestione di veicoli di investimento collettivo, affiancando società di gestione e promotori nella scelta del veicolo più adatto e nella negoziazione di accordi e regolamenti. Vanta, inoltre, competenze specifiche negli ambiti FinTech, antiriciclaggio (AML), ESG e Market Abuse.

“Dalla sua nascita, all’inizio del 2025, BIP Law & Tax è cresciuto costantemente per numero di persone e settori di attività, e continuerà a farlo. L’ingresso di Michele Odello e Maria Cristina Lobascio è un ulteriore passo in questa direzione: con la loro esperienza e il loro network, rafforziamo in modo significativo la nostra offerta rivolta al settore bancario, finanziario e assicurativo, ambiti sempre più centrali per i nostri clienti e in continua evoluzione normativa. Siamo certi che sapranno consolidare rapidamente questa practice, portando un contributo distintivo alla crescita dello studio” commenta Stefania Radoccia, Managing Partner di BIP Law & Tax.