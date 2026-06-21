Con l’approvazione in esame preliminare, da parte del Consiglio dei ministri del 10 giugno, dei primi decreti attuativi della legge 132/2025, la responsabilità amministrativa degli enti si appresta ad accogliere un nuovo inquilino: l’intelligenza artificiale. La delega prefigura l’introduzione di autonome fattispecie, dolose e colpose, espressamente rilevanti anche ai sensi del Dlgs 231/2001.
Conviene però intendersi sui fondamentali, prima di celebrare – o temere – la novità. La legge 132/2025, da...