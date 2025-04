Modelli 231: pubblicati i criteri guida per i codici delle associazioni

Il ministero della Giustizia ha messo a punto i «Criteri guida per la redazione di codici di comportamento delle associazioni rappresentative degli enti». Il documento, pubblicato il 10 febbraio, delinea il quadro metodologico per la predisposizione e l’aggiornamento dei codici da parte delle associazioni e punta a rappresentare una “bussola” che orienti le iniziative associative e supporti le loro attività di orientamento. I codici delle categorie costituiscono infatti il punto di riferimento per...

