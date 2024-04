Molinari Agostinelli, Baker McKenzie e Latham & Watkins nell’ingresso di QuattroR in Massimo Zanetti Beverage Group

Ugo Molinari, Matteo Beretta, Paolo Ludovici, Pietro Bernasconi, Mario Orsenigo

E’ stato perfezionato, a seguito dell’avveramento delle condizioni sospensive previste nell’ambito degli accordi preliminari – tra cui l’ approvazione da parte dell’autorità antitrust dell’UE nonché la definizione degli accordi con il pool dei finanziatori - il closing dell’operazione in forza della quale il fondo di private equity QuattroR SGR S.p.A. è entrato nel capitale sociale di Massimo Zanetti Beverage Group S.p.A. mediante sottoscrizione di un aumento di capitale riservato all’esito del quale QuattroR SGR S.p.A. risulta titolare di una partecipazione finale pari al 50% del capitale, mentre il restante 50% continua ad essere detenuto dalla famiglia Zanetti.

QuattroR è stata assistita nell’operazione da Molinari Agostinelli, con un team multidisciplinare guidato dal partner Ugo Molinari e composto dalla partner Margherita Santoiemma, dal senior associate Andrea Cecchi e dall’associate Giulia Mescolini per gli aspetti corporate e dal partner Marco Leonardi per gli aspetti finance, mentre i profili antitrust sono stati seguiti da Cleary Gottlieb, con il partner Matteo Beretta, l’associate Riccardo Molé e i trainee Neri Conti e Francesco Contini, mentre il senior attorney Francesco Iodice si è occupato dei profili relativi al “golden power”. Gatti Pavesi Bianchi Ludovici ha seguito gli aspetti di struttura dell’operazione e fiscali con un team composto dal partner Paolo Ludovici, dal junior partner Roger Demoro e dall’associate Carolina Turri.

Baker McKenzie ha assistito Massimo Zanetti Beverage Group S.p.A. e la famiglia Zanetti con un team guidato dal partner Pietro Bernasconi, con la counsel Chiara Marinozzi, la senior associate Arianna Ferri e la trainee Anna Masut per gli aspetti corporate, il partner Ludovico Rusconi, con la counsel Elisa Impalà e il trainee Alessandro Gianferrara per i profili finanziari ed il partner Andrea Cicala, con l’associate Francesca Divetta, per gli aspetti antitrust.

Latham & Watkins ha assistito il pool dei finanziatori nella definizione degli accordi finanziari con un team guidato dai partner Marcello Bragliani e Antongiulio Scialpi, con il counsel Mario Orsenigo, l’associate Nicola Dall’Acqua, e il trainee Luca Maisani.