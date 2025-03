Molinari nomina Paolo Ruggiero e Daniela Runggaldier soci Salary, Francesca Battistutta managing counsel e Giuliano Decorato, Francesco Manghisi, Michela Maresca e Bruno Tripodi Senior Associate

Paolo Ruggiero, Daniela Runggaldier, Francesca Battistutta, Giuliano Decorato, Francesco Manghisi, Michela Maresca e Bruno Tripodi

Prosegue la crescita interna di Molinari con la nomina di Paolo Ruggiero e Daniela Runggaldier a soci salary dello Studio.

Paolo Ruggiero ha maturato, nel corso della propria carriera, un’esperienza più che decennale nel campo della fiscalità nazionale e internazionale e, in particolare, nella costituzione di fondi immobiliari e nelle operazioni M&A e di leverage buy-out, nella fiscalità delle operazioni di finanza strutturata, nel transfer pricing e nella fiscalità di impresa.

Daniela Runggaldier è entrata in Molinari nel 2017 in qualità di of counsel e ha assunto il ruolo di senior counsel nel 2022. Vanta una consolidata esperienza in materia di diritto e regolamentazione assicurativa e bancario-finanziaria, assistendo imprese di assicurazione, banche, intermediari, fondi di private equity e altri soggetti vigilati italiani ed esteri nell’ambito di operazioni domestiche e internazionali di M&A e altre operazioni straordinarie.

Alle nomine di Paolo Ruggiero e Daniela Runggaldier si affiancano le promozioni di Francesca Battistutta a managing counsel e di Giuliano Decorato, Francesco Manghisi, Michela Maresca e Bruno Tripodi a senior associate.

Francesca Battistutta è entrata a far parte del team nel 2016, in qualità di associate. Negli anni ha acquisito una significativa esperienza in operazioni di acquisizione di pacchetti azionari e aziende, leveraged buy-out, fusioni, riorganizzazioni societarie e operazioni di joint-venture, ristrutturazione del debito e operazioni straordinarie nel settore immobiliare.

Giuliano Decorato è entrato in Molinari nel 2017, in qualità di trainee, prestando assistenza operazioni di M&A, joint venture e debt restructuring, settori nei quali ha acquisito una significativa esperienza.

Francesco Manghisi ha iniziato il proprio percorso nello Studio nel 2017, con il ruolo di trainee, prestando assistenza in prevalenza nei settori dell’M&A e del real estate e occupandosi di operazioni di private equity, joint venture, acquisizioni e cessioni di pacchetti azionari e asset immobiliari, sviluppi e locazioni.

Michela Maresca, entrata a far parte dello Studio nel 2020, in qualità di associate, presta assistenza a fondi di investimento, SGR e banche in prevalenza nell’ambito di operazioni straordinarie di M&A, joint venture e cessione e acquisizione di portafogli di crediti UTP e NPL.

Bruno Tripodi è entrato in Molinari nel 2021, in qualità di associate, e si occupa principalmente di contenzioso in materia civile, commerciale e fallimentare, per conto di gruppi industriali, SGR e banche.

Roberto Crosti, managing partner dello Studio, ha commentato - “Questi traguardi rappresentano il riconoscimento del talento, dell’impegno e della dedizione dei nostri colleghi, che ogni giorno contribuiscono alla crescita e al successo del nostro team. Crediamo fermamente nel valore della crescita interna e nell’importanza di offrire a ciascun professionista l’opportunità di sviluppare il proprio potenziale in un ambiente che premia il merito e l’eccellenza. Le promozioni di oggi sono la dimostrazione concreta del nostro impegno in questa direzione.”