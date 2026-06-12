Carlos Rosquet Martinez, Sira Franzini, Carolina Ceretti, Alberto Buffa

Montefiore Investment, operatore di riferimento nelle Pmi che operano nei settori dei servizi in Italia, Francia e Spagna, è entrato nel capitale di Studio Rock, realtà di riferimento nella consulenza fiscale e societaria.

L’operazione dà vita a una partnership strategica di lungo termine finalizzata alla creazione di una piattaforma professionale integrata e innovativa nel mercato italiano della consulenza fiscale e societaria, con l’ambizione di costruire un operatore di riferimento a livello nazionale attraverso un percorso di crescita organica, investimenti in innovazione e acquisizioni mirate

Lo studio legale globale DLA Piper ha assistito Montefiore Investment con un team guidato dal partner e co-head Corporate Finance, Danilo Surdi e composto dagli avvocati Sira Franzini, Carlos Rosquet Martinez, Federico Roviglio e da Cristina Scorza per gli aspetti societari, dal partner Giampiero Priori e dagli avvocati Oreste Sarra e Federica del Gaiso per gli aspetti finance, nonché dal partner Federico Strada e dall’avvocato Tommaso Erboli per gli aspetti giuslavoristici. PedersoliGattai ha assistito Montefiore Investment per gli aspetti fiscali con un team composto dal socio Giovanni Bandera e dall’avvocato Vincenzo de Angelis.

Lo Studio Legale Pavesio ha assistito i soci di Studio Rock con riferimento a tutti gli aspetti di diritto societario e diritto finanziario dell’operazione con un team composto dagli avvocati Andrea De Tomas, Carolina Ceretti, Alberto Buffa e Marco Politti.

Lo studio legale Lexia ha assistito Banca Nazionale del Lavoro S.p.A., in qualità di mandated lead arranger, finanziatrice originaria e banca agente, per gli aspetti legali del finanziamento con un team guidato dall’avvocato Nicola Biagioli.

Gli aspetti notarili dell’operazione sono stati seguiti dallo studio notarile Ciro de Vivo.

Gli altri advisor coinvolti nell’operazione sono stati: Carlo Conti, AlixPartners, Accuracy, Willis Tower Watson e Erm.