Francesco Lagonigro

Morri Rossetti & Franzosi rafforza il proprio posizionamento come “The Knowledge Firm®” con l’ingresso di Francesco Lagonigro in qualità di Responsabile Editoriale de L’Accademia, il progetto che integra le attività editoriali, di condivisione della conoscenza e di formazione specialistica dello Studio.

L’Accademia rappresenta l’evoluzione del percorso avviato dallo Studio nel valorizzare in modo sistematico la produzione e la condivisione della conoscenza. In questa direzione si inserisce anche il Progetto Osservatori, avviato nel 2019, e il recente sviluppo di un tool AI custom-made dedicato alla valorizzazione del patrimonio contenutistico dello Studio – realizzato in collaborazione con JEMP (la Jr. Enterprise del PoliMi).

Nel nuovo ruolo, Francesco Lagonigro assumerà il coordinamento editoriale de L’Accademia, mettendo a disposizione la propria esperienza nell’editoria giuridica e nello sviluppo di progetti editoriali e formativi destinati al mercato professionale. In precedenza, ha lavorato per oltre dieci anni in Giuffrè Francis Lefebvre e per cinque anni in SEAC.

In stretta collaborazione con il Team Marketing & BD, Lagonigro coordinerà le attività editoriali dei 12 Osservatori e dei relativi contenuti, favorendo l’integrazione tra attività di approfondimento e iniziative formative.

Il suo contributo sarà inoltre orientato alla valorizzazione esterna del know-how dello Studio, al potenziamento dell’offerta formativa e allo sviluppo delle relazioni con soggetti esterni, tra cui centri di formazione, editori specialistici, enti e Ordini professionali.

“Nella complessità del mercato dei servizi legali e fiscali la conoscenza rappresenta la nostra vera stella polare. Noi ci muoviamo verso di lei, continuamente, sistematicamente, fiduciosamente.” – ha dichiarato Stefano Morri, Senior Partner di Morri Rossetti & Franzosi. “Consola sapere che nell’incertezza degli effetti dell’IA sul settore, qualcuno di assai autorevole parli della decisiva importanza del capitale semantico. Ebbene, noi vogliamo accumulare come prima e più di prima questo capitale. Il progetto de l’Accademia è alla fine riducibile a questa aspirazione. Esso istituzionalizza questa aspirazione, la fa diventare struttura. Il compito di Francesco è ordinare il tanto che c’è già, ottimizzare il lavoro dei diversi gruppi, migliorare l’interscambio culturale con le tante persone che ci seguono sui nostri canali di comunicazione e, in fine, alzare l’asticella della nostra ambizione in questo campo, rendendo sempre più lo studio un crocevia di idee, informazioni e incontri.”