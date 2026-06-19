Morri Rossetti & Franzosi ha assistito con successo uno degli amministratori di FacilityLive, importante società tech del pavese, nell’ambito di un articolato contenzioso societario intrapreso da uno dei soci della stessa.
L’azione giudiziaria aveva ad oggetto una domanda risarcitoria superiore a 6 milioni di euro, fondata su presunte responsabilità attribuite agli amministratori che si erano succeduti nella gestione della società nel corso degli anni.
Il Tribunale di Milano ha accolto integralmente...