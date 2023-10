Mutuo fondiario, il superamento del limite di finanziabilità non comporta la nullità del contratto di Giuseppe Cassano

Link utili Legittimo il contratto mutuo fondiario anche se supera il valore dell'immobile Vittorio Provera* Norme & Tributi Plus Diritto

Contenuto esclusivo Norme & Tributi Plus Contenuto esclusivo Norme & Tributi Plus







In tema di mutuo fondiario, il limite di finanziabilità posto dall’articolo 38, II, Dlgs n. 385/1993 non è elemento essenziale del contenuto del contratto, non essendo la predetta norma determinativa del contenuto medesimo, né è posta a presidio della validità di esso, ma è elemento meramente specificativo o integrativo dell’oggetto contrattuale. Lo precisa il tribunale di Piacenza con la sentenza 515/2023.



Il fatto

Con la sentenza qui in esame il Tribunale di Piacenza permette all’interprete alcune...