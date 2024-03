Natura dell’atto processuale abnorme

Processo penale - Indebita regressione del procedimento - Artt. 456, comma 2, 458, comma 1, 464 bis cpp - Abnormità dell’atto - Processo minorile - Previsione riferibile al processo ordinario.

È affetto da abnormità non solo il provvedimento che, per la singolarità e stranezza del suo contenuto, risulti avulso dall’intero ordinamento processuale, ma anche quello che, pur essendo in astratto manifestazione di legittimo potere, si esplichi al di fuori dei casi consentiti e delle ipotesi previste...