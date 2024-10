Negoziazione assistita: la piattaforma del CNF

Dal 5 febbraio 2024 è attiva la piattaforma unica per il deposito degli accordi di negoziazione ai Consigli dell’Ordine (http://negoziazione.consiglionazionaleforense.it). E’ quanto rammenta il Consiglio Nazionale Forense in una comunicazione del 20 settembre scorso indirizzati ai presidenti dei COA e ai relativi referenti per l’informatica, informando di aver predisposto apposita guida e tutorial, nonché i contratti di nomina a responsabile e sub-responsabile per il trattamento dei dati personali...

