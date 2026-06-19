Nel sepolcro familiare, la titolarità dello ius sepulchri si determina esclusivamente in base alla volontà del fondatore, la quale prevale su ogni regola consuetudinaria e non può essere modificata né superata dal comportamento successivo dei discendenti. Il diritto di sepoltura, acquisito iure proprio sin dalla nascita dai soggetti rientranti nella cerchia familiare individuata dal fondatore, è imprescrittibile, irrinunciabile e non trasmissibile né per atti tra vivi né per successione. La prassi di ammettere alla sepoltura soggetti ulteriori rispetto ai beneficiari originariamente designati non incide sulla natura gentilizia del sepolcro e non determina alcuna trasformazione in sepolcro ereditario. L’eventuale ampliamento della platea dei sepolti, anche se reiterato nel tempo o formalizzato in deliberazioni della comunione ereditaria, non può derogare alla volontà fondativa, che resta insuperabile e insuscettibile di modificazione senza il consenso unanime degli aventi diritto. Ne consegue che, accertata la natura familiare del sepolcro e individuato l’ultimo superstite della cerchia designata, il diritto di sepoltura si concentra in capo a tale soggetto, con esclusione di ogni diversa pretesa avanzata da discendenti non rientranti nella categoria originariamente contemplata.

Questo è il principio affermato dalla Corte di cassazione con ordinanza del 16 giugno 2026 n. 20252.

Preliminarmente, al fine di comprendere meglio l’esito della Cassazione, sul punto è necessario comprendere la disciplina della natura del sepolcro familiare e la sovranità della volontà del fondatore ai sensi del diritto civile italiano.

Il sepolcro familiare

La disciplina del sepolcro familiare rappresenta un ambito peculiare del diritto privato, nel quale si intrecciano elementi patrimoniali, personalistici e consuetudinari. Il punto di partenza è la distinzione tra sepolcro ereditario e sepolcro familiare: nel primo, il diritto di sepoltura si trasmette secondo le regole ordinarie della successione; nel secondo, invece, lo ius sepulchri nasce iure proprio in capo ai soggetti appartenenti alla cerchia familiare individuata dal fondatore.

Tale diritto, essendo legato al rapporto di sangue e non alla titolarità del bene, è imprescrittibile, irrinunciabile e non trasmissibile e la volontà del fondatore assume un ruolo assoluto. Ne deriva che eventuali prassi successive, anche consolidate, non possono modificare la natura del sepolcro né alterare la cerchia dei titolari, poiché il comportamento dei discendenti non ha efficacia dispositiva.

Solo con l’estinzione dell’ultimo superstite della famiglia designata il sepolcro muta natura, divenendo ereditario. La centralità della volontà fondativa, dunque, impedisce che deliberazioni assembleari o regolamenti interni possano incidere sui diritti originari, salvo consenso unanime degli aventi diritto. Questo assetto tutela la continuità del vincolo familiare e preserva la funzione identitaria del sepolcro gentilizio.

Il caso esaminato

La controversia nasce dal fatto che, agli inizi del Novecento, i fondatori di una cappella familiare avevano disciplinato con atto negoziale la cerchia dei soggetti aventi diritto alla sepoltura, limitandola ai discendenti che conservassero il cognome originario e, solo in via eccezionale, alle figlie che, pur sposandosi, avessero manifestato la volontà di essere accolte nel sepolcro. Alcuni eredi contestavano tali deliberazioni, sostenendo che il diritto di sepoltura spettasse esclusivamente alla discendente rimasta ultima superstite della linea maschile indicata nell’atto fondativo.

Nel giudizio di primo grado, il Tribunale qualificava la cappella come sepolcro familiare e non ereditario, affermando che lo ius sepulchri si acquista iure proprio per nascita e non può essere trasmesso né modificato da atti successivi. Ritenuta decisiva la volontà dei fondatori, il giudice individuava l’unica titolare superstite del diritto nella persona appartenente alla cerchia familiare originariamente designata, dichiarando la nullità delle deliberazioni adottate senza il suo consenso.

Nel giudizio di secondo grado, la Corte d’appello confermava integralmente la decisione, escludendo che la prassi applicativa o i regolamenti interni potessero incidere sulla natura gentilizia del sepolcro o modificare la volontà fondativa. Veniva ribadito che il comportamento dei discendenti non ha efficacia dispositiva e non può trasformare il sepolcro in ereditario.

Giunta la causa in sede di legittimità, la Corte confermava la centralità della volontà del fondatore, ritenendo irrilevanti le questioni di legittimità costituzionale sollevate, poiché non si discuteva della validità della consuetudine, ma dell’applicazione di una clausola negoziale chiara e vincolante. La Corte rigettava il ricorso, consolidando l’interpretazione secondo cui il diritto di sepoltura resta circoscritto alla cerchia familiare originariamente individuata.

La decisione della Cassazione

La Corte di cassazione, con ordinanza del 16 giugno 2026 n. 20252, è chiamata a verificare se i giudici di merito abbiano correttamente qualificato la natura del sepolcro oggetto di lite e individuato i titolari dello ius sepulchri secondo la volontà dei fondatori. La Corte premette che, in materia di sepolcro familiare, il criterio decisivo è la volontà originaria del fondatore, la quale prevale su ogni regola consuetudinaria e su ogni prassi successiva. Tale volontà, se espressa in modo chiaro, delimita in modo vincolante la cerchia dei soggetti aventi diritto alla sepoltura, con esclusione di ogni possibilità di ampliamento non unanimemente condiviso.

La Corte ribadisce che lo ius sepulchri familiare si acquista iure proprio per nascita e non è trasmissibile né modificabile per atti tra vivi o mortis causa. È un diritto imprescrittibile e irrinunciabile, che non può essere alterato dal comportamento dei discendenti né da deliberazioni assembleari adottate da soggetti privi di legittimazione. La prassi di ammettere alla sepoltura persone non rientranti nella previsione fondativa non incide sulla natura del sepolcro e non determina alcuna trasformazione in sepolcro ereditario.

La Corte esclude la rilevanza delle questioni di legittimità costituzionale sollevate dal ricorrente, osservando che non si discute della validità delle consuetudini tradizionali, bensì dell’applicazione di una clausola negoziale che esprime una volontà fondativa precisa e insuperabile. Poiché i giudici di merito hanno accertato, con valutazione di fatto non sindacabile in sede di legittimità, che i fondatori avevano inteso limitare il diritto di sepoltura ai discendenti che conservassero il cognome originario, la Corte conferma che l’unica titolare superstite del diritto è la persona rientrante in tale cerchia.

Conseguentemente, la Cassazione rigetta il ricorso, conferma la nullità delle deliberazioni adottate senza il consenso dell’avente diritto e condanna il ricorrente alle spese.