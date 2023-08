Nelle convocazioni online basta indicare la modalità di svolgimento di Angelo Busani









In relazione al luogo di svolgimento dell’assemblea societaria da indicare nell’avviso di convocazione, bisogna fare una precisazione.

Si ritiene che, quando l’articolo 360 del Codice civile impone di indicare il luogo di svolgimento dell’assemblea nell’avviso di convocazione, si tratta di una norma destinata ad applicarsi nel caso in cui l’assemblea si svolga esclusivamente o anche in un luogo fisico, ma che non sia applicabile nel caso in cui si organizzi un’audio/video conferenza totale.

È quindi...