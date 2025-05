NexumStp promuove quattro nuovi salary partner

PierPaolo Boggio, Massimo Zuccari, Roberto Mantovani e Mauro Pittorra

Il CdA di NexumStp ha nominato quattro nuovi salary partner. Diventano così dieci i soci salary della società ad oggi. I professionisti, operativi nel Gruppo di consulenza da alcuni anni, ricoprono ruoli di diverso tipo e operano in azienda o in studi distribuiti sul territorio italiano, che appartengono alla realtà di NexumStp.

PierPaolo Boggio è in NexumStp dal 2014 nel ruolo di Chief Information Officer e di Chief Executive Officer dal 2020 per Nexumlab, azienda del gruppo che si occupa di sviluppo e promozione di soluzioni di HR digital consulting. Opera nella sede di Roma, con responsabilità legate principalmente all’innovazione, alla trasformazione digitale e alla sicurezza informatica. Dopo vent’anni di esperienza lavorativa, oggi sviluppa soluzioni che integrano efficienza operativa e crescita strategica per una organizzazione complessa come quella di Nexumstp.

Mauro Pittorra è un consulente del lavoro con più di vent’anni di esperienza nella gestione delle risorse umane, nel diritto del lavoro, nella consulenza previdenziale e nella formazione. In NexumStp dal 2022, in qualità di Labour Law & Organization Manager, è a capo dalla Business Unit del gruppo a Olbia in provincia di Sassari dove coordina un team di dieci persone.

Roberto Mantovani dal 2023 è consulente del lavoro per NexumStp nella sede di Bologna. Nel suo percorso di oltre vent’anni ha assistito datori di lavoro in molteplici settori. La sua attività è focalizzata soprattutto sulla consulenza e l’assistenza alle aziende clienti in materia di diritto del lavoro e delle relazioni industriali. A questa si affianca la formazione che consiste nell’aggiornamento tecnico professionale in materia di diritto del lavoro, novità normative e di prassi ad un team composto da venti risorse.

Massimo Zuccari ricopre il ruolo di Payroll Manager in Nexumstp dal 2014, nella Business Unit di Roma Nomentana. Ottiene l’abilitazione alla professione di consulente del lavoro nel 2017. Si occupa di gestire rapporti con aziende clienti dal punto di vista della consulenza giuslavoristica, di valutazione dei costi aziendali e ottimizzazione degli stessi, di reportistica budget, piani di welfare, di relazioni sindacali e della gestione dei rapporti con enti previdenziali e assistenziali. È inoltre docente per alcune realtà di formazione in materia di diritto del lavoro e relazioni industriali.

Si amplia in questo modo la rosa di soci salary di NexumStp. “Con le nuove nomine, si consolida il rapporto di fiducia che la nostra società ha costruito negli anni con questi specialisti. Ognuno con la propria esperienza ha contribuito alla crescita dell’azienda in questi anni. Oggi siamo orgogliosi di valorizzare il loro ruolo e di guardare insieme verso nuove sfide”, afferma il presidente di NexumStp Paolo Stern.