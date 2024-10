Nexus AC cresce con l’integrazione dello studio Tantini e apre una nuova sede a Verona

Camilla Tantini e Pierfrancesco Rossi

NEXUS Avvocati e Commercialisti continua la sua crescita con l’integrazione dello Studio Legale e Tributario Tantini, guidato dall’Avvocato Camilla Tantini e dal Dottore Commercialista Pierfrancesco Rossi, e inaugura una nuova sede a Verona, che si aggiunge agli uffici già presenti a Crema, Cremona, Milano, Monza e Brescia.

Con oltre 50 anni di attività, lo Studio Tantini si è affermato come un punto di riferimento per le imprese del territorio veronese, specializzandosi in diritto commerciale, tributario e fallimentare, oltre che in contrattualistica, compliance in materia di privacy e responsabilità amministrativa degli enti DLgs 231/2001.

I due professionisti, Camilla Tantini e Pierfrancesco Rossi, entrano in Nexus come nuovi Partner. Camilla Tantini, Avvocato specializzato in diritto commerciale e societario, diritto civile e bancario, si occupa anche di consulenza per startup ed è attiva come sindaco e membro di ODV.

Pierfrancesco Rossi, Dottore Commercialista e Revisore Legale, vanta una consolidata esperienza in operazioni di M&A, pianificazione aziendale, consulenza contabile e predisposizione di bilanci, oltre che in diritto commerciale, societario e tributario, con attività di patrocinio nel contenzioso. Al loro fianco, entrano a far parte di Nexus Avvocati e Commercialisti anche gli avvocati Enrico Franchini e Federica Dalla Bernardina ed il Dott. Matteo Rossi Tantini e la Dott.ssa Beatrice Bovo.

“L’integrazione dello Studio Tantini rappresenta un tassello fondamentale nella nostra strategia di espansione territoriale,” afferma Giulio Cerioli, Partner dell’area legale di NEXUS Avvocati e Commercialisti. “Grazie a questo ingresso, siamo in grado di rispondere con ancora maggiore efficacia alle esigenze della nostra clientela, avvalendoci di competenze riconosciute e consolidate.”

Daniele Quinto, Partner dell’area fiscale di NEXUS Avvocati e Commercialisti, aggiunge: “Siamo lieti di accogliere il team dello Studio Tantini. Condividiamo una visione comune, soprattutto per quanto riguarda le sfide imminenti che le imprese del territorio dovranno affrontare.”

“Siamo davvero entusiasti di unirci a Nexus Avvocati e Commercialisti,” dichiarano Camilla Tantini e Pierfrancesco Rossi. “Questa integrazione ci permetterà di offrire ai nostri clienti un servizio di consulenza legale e tributaria ancora più attuale e approfondita, creando sinergie che porteranno valore aggiunto al gruppo e alla nostra clientela storica.”