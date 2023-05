Nicola Ceraolo rafforza il dipartimento Competition & EU Law di Bird & Bird

Entra nel dipartimento Competition & EU Law di Bird & Bird l'avv. Nicola Ceraolo, il quale opererà dalle sedi di Roma e Bruxelles con la qualifica di Of Counsel.

Nicola, laureato con lode in Giurisprudenza presso l'Università degli Studi di Messina, ha conseguito il Diploma in Advanced European Studies presso il College of Europe a Bruges e seguito altri corsi a Leyden e Cambridge ed è inoltre abilitato al patrocinio dinanzi alla Corte Suprema di Cassazione.

Con oltre 35 anni di esperienza in materia di diritto e regolamentazione delle utilities e dell'energia, Information Technology (e-commerce, internet law, data protection, PCS), antitrust e, più in generale, diritto europeo, Nicola in passato si è inoltre occupato di M&A, responsabilità da prodotto e contrattualistica internazionale.

In precedenza, ha lavorato in primari studi legali italiani e internazionali rappresentando importanti società in procedimenti dinanzi alle Autorità indipendenti nazionali e straniere, alla Commissione Europea e alle corti nazionali ed europee, ed è stato legale d'impresa presso una delle maggiori società quotate italiane. Consulente legale per organizzazioni europee ed internazionali, Nicola ha contribuito in questi diversi ruoli a definire la regolamentazione nazionale ed europea di numerosi settori industriali ed ha contribuito all'attività di istituzioni accademiche e centri giuridici.

Forte dell'esperienza di cui sopra, Nicola andrà a rafforzare il dipartimento Competition & EU Law, al fine di potenziare l'offerta di Bird & Bird in tali ambiti proponendo un servizio altamente qualificato.